150 Gäste nahmen im September am „Genuss-Festival“ im Hotel und Restaurant „Meisenheimer Hof“ teil. Die Benefiz-Aktion erbrachte 30.000 Euro. Jetzt stehen die Empfänger der Spende fest: Es sind zwei Hilfsorganisationen an der Ahr, die das Geld treuhänderisch an bedürftige Menschen sowie Gastronomie- oder Weinbaubetriebe weiterleiten sollen.

Wie die Organisatoren mitteilen, gehen 15.000 Euro an den Verein „Ahr – a wine region needs help for rebuilding“ (Ahr – eine Wein-Region braucht Hilfe für Wiederaufbau). Ebenfalls 15.000 Euro werden der Hilfsaktion des Sterne-Kochs Hans Stefan Steinheuer in Heppingen zur Verfügung gestellt.