Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zum Dienstag in Meisenheim einen Minibagger gerammt und dadurch einen Schaden von rund 25.000 Euro verursacht. Laut Polizei fuhr der Mann anschließend mit seinem Wagen in ein Gartengrundstück in der Bürgermeister-Kircher-Straße. Am Bagger, einigen weiteren Materialien einer Baufirma sowie des Gartenbesitzers seien weitere Schäden entstanden. Die vorderen rechten Felge des Wagens war laut Polizei erheblich beschädigt. Daher vermuten die Beamten, dass der Fahrer mit starker Wucht gegen den Bordstein prallte. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt, und ein Strafverfahren gegen den Autofahrer wurde eingeleitet.