Sachschaden von rund 10.000 Euro ist am Freitag bei einem Unfall auf der B 420 zwischen Callbach und Unkenbach entstanden. Laut Polizei verlor eine 23-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Bad Kreuznach in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortigen Hecken. Die Polizei nimmt überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache an. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.