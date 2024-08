Im Bereich des Rheinauhafens nahe dem Mannheimer Stadtteil Rheinau-Süd haben sich am Wochenende nahezu an derselben Stelle zwei Unfälle ereignet; bei der Unfallstelle handelt es sich um die Einmündung der Rohrhofer Straße in den Edinger Riedweg, der hier in die Essener Straße übergeht. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen.

Zunächst wurde am Samstag gegen 16 Uhr eine Straßenlampe offenbar beim Einparken beschädigt. Der unbekannte Verursacher fuhr anschließend davon, beging also Unfallflucht. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Lastwagen handelte. Schadenshöhe: 7000 Euro.

Im zweiten Fall verursachte ein Mercedes-Fahrer sonntags gegen 12 Uhr beim Abbiegen in die Rohrhofer Straße einen Unfall, als er einen entgegenkommenden Opel übersah. Auch hier fuhr der mutmaßliche Verursacher einfach davon. Den Schaden durch diesen Unfall schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Der Unbekannte wird als männlich und 30 bis 40 Jahre alt beschrieben, sein Auto soll eine C- oder E-Klasse sein.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich mit ihr unter Telefon 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.