Am Samstagabend sind in Mannheim zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr im Stadtteil Neckarstadt an der Haltestelle Universitätsklinikum in der Friedrich-Ebert-Straße. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

Die Unfallaufnahme ist noch nicht abgeschlossen. Im Bereich der Unfallstelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Über die genauen Unfallursachen liegen bislang keine Informationen vor.