Zwei Schwerverletzte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Mittwochabend auf der Kurt-Schumacher-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim. Ein 24-Jähriger war laut Polizei gegen 20.20 Uhr mit seinem Wagen auf der B 44 in Richtung Mannheim unterwegs. Am Ende der Kurt-Schumacher-Brücke sei er aus bislang unbekannter Ursache einem 54-Jährigen aufgefahren. Dabei erlitten beide laut Polizei schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Über die Art ihrer Verletzungen liegen keine näheren Informationen vor. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Laut Zeigen war der 24-Jährige zu schnell unterwegs. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim bis etwa 22.15 Uhr gesperrt werden. Gegen den jungen Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.