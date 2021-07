Zwei Männer im Alter von 30 und 51 Jahren sind am frühen Donnerstagmorgen im Mannheimer Schlosspark von einem Unbekannten überfallen worden. Zunächst traf der Mann laut Polizei gegen 1 Uhr in der Nähe der Mensa auf den 51-Jährigen, bedrohte ihn mit einem längeren Holzgegenstand und forderte die Herausgabe von Geld. Als das Opfer sich weigerte, schlug ihm der Täter mit dem Gegenstand mehrfach gegen den Kopf. Obwohl der 51-Jährige mehrere Platzwunden am Kopf erlitten hatte, gelang ihm laut Polizei die Flucht. Der Täter ließ daraufhin von seinem Opfer ab und lief in Richtung Hafen. Dabei soll er auf den 30-Jährigen getroffen sein, den er auf die gleiche Weise bedrohte. Auch dieser Mann konnte fliehen. Das zweite Opfer beschrieb den Täter laut Polizei so so: 20 Jahre alt, 1,75 bis 180 Meter groß, gebräunte Haut, nordafrikanisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, an den Seiten abrasiert, langes schmales Gesicht, gepflegt, bekleidet mit dunklem T-Shirt und dunkler Sporthose.