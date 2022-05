Zwei Männer im Alter von 22 und 31 Jahren sind am Samstagabend in der Mannheimer Innenstadt von Unbekannten überfallen worden. Die beiden waren laut Polizei gegen 23 Uhr zu Fuß in den Quadraten M 3 und N 3 unterwegs, als sie von zwei Männern angesprochen und aufgefordert wurden, ihr Geld und weiteren Wertsachen herauszugeben. Als die beiden Opfer das verweigerten, schlug einer der Täter dem 22-Jährigen mit der Faust gegen die Schläfe, woraufhin dieser zu Boden ging. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Angreifer ein Messer gezogen haben, das jedoch nicht zum Einsatz kam. Wenig später trafen die Männer erneut aufeinander und es kam wiederum zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem Passanten dazwischen gegangen waren, flüchteten die Täter.