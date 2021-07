Zwei junge Männer haben sich laut Polizei am frühen Sonntagmorgen in Mannheim ein Autorennen geliefert. Der VW Passat und der BMW X1 fielen zwei Beamten der Verkehrspolizei an einer roten Ampel in der Möhlstraße auf. Als die Ampel Grün wurde, fuhren die beiden laut Polizei „in Rennmanier mit durchdrehenden und quietschenden Reifen los, rasten mit einer Geschwindigkeit von mindestens 120 auf regennasser Fahrbahn über zahlreiche Kreuzungen und Einmündungen hinweg“. Zwei Polizisten auf Motorrädern konnten die Autofahrer schließlich in Neuostheim stoppen. Ihre Führerscheine sind sie erst einmal los.