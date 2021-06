Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr hat ein VW Touran auf der Bismarckstraße in Mannheim, kurz vor der Tunnelstraße, aus bislang unbekannten Gründen während der Fahrt Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei verließen der 55-jährige Fahrer und seine Ehefrau das Fahrzeug sofort. Weiteren Verkehrsteilnehmer halfen dem Paar dabei, das Auto auf die Seite zu schieben, ehe es vollständig in Brand geriet und ausbrannte.

Ein an der Straße geparkter Smart wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen und fing ebenfalls Feuer. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf circa 60.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um. Es kam zu geringen Verkehrsstörungen.