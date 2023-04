Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich weiß auch nicht, was in dieser Zeit mit mir los war“, sagte ein 21-Jähriger am Mittwoch vor dem Landgericht. Er soll im Juli innerhalb von vier Tagen zwei Wettbüros überfallen und dabei 1200 Euro erbeutet haben.

„Ich war einfach in einer Ausnahmesituation“, meinte der geständige junge Mann. Seit März war der gelernte Lagerist arbeitslos. Zahlungen vom Amt habe er bis Sommer