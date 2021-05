Weil eine Absprache mit dem Land ausgesetzt wird, muss die Stadt Mannheim in diesem Jahr etwa 300 neue Zuwanderer unterbringen. Unterkünfte gibt es schon – ein Gebäude ist ganz in der Nähe des geplanten Bundesgartenschau-Zentrums.

Ein ehemaliges Kasernengebäude auf dem Konversionsgelände Spinelli soll zur Flüchtlingsunterkunft werden. Das hat der Mannheimer Gemeinderat beschlossen. Die Stadt ist wie andere Kommunen verpflichtet, Flüchtlinge unterzubringen, die das Land Baden-Württemberg aufnimmt. Die bisherige Flüchtlingsunterkunft in der Pyramidenstraße steht erst mal nicht zur Verfügung, weil sie saniert werden muss. Doch unabhängig davon soll das Gebäude auf dem Spinelli-Areal zwischen Feudenheim und Käfertal auch künftig Unterkunft für Asylbewerber bleiben.

Bisher galt in Mannheim eine Sonderregelung. Weil es in der Stadt eine sogenannte Landes-Erstaufnahmeeinrichtung für Zuwanderer gibt, die sich in einem Gebäude in der Pyramidenstraße im Hafengebiet befindet, war die Stadt davon befreit, registrierte Asylsuchende aufzunehmen. Diese vom Land auf alle Kommunen und Kreise verteilten Menschen warten darauf, dass über ihr beantragtes Asylverfahren entschieden wird.

Für Familien und Einzelpersonen

Weil das Land seine Einrichtung in der Pyramidenstraße wegen einer dringend notwendigen Gebäudesanierung im Juni 2020 vorübergehend geschlossen hat, ist die Stadt Mannheim nun gefordert und in der Verantwortung – bis zum Abschluss der Renovierungsarbeiten. Das bedeutet, dass Mannheim seit Januar Asylbewerber zugeteilt bekommt und unterbringen muss. Dafür soll nun ein ehemaliges Kasernengebäude auf dem Spinelli-Gelände in Feudenheim als Gemeinschaftsunterkunft genutzt werden.

Die Verwendung des Gebäudes ist für die Stadt naheliegend. Wurde es doch vom Land bereits bis zum Verkauf des ganzen Spinelli-Geländes an die Stadt im Jahr 2019 als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Wie es heißt, können dort 100 Menschen untergebracht werden. Die einzelnen Wohneinheiten seien so gestaltet, dass sich kleine und größere Familien sowie Einzelpersonen weitgehend selbstständig versorgen können. Eigentümerin des Gebäudes ist inzwischen die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG.

OB Kurz: Langfristige Lösung

Nach den Worten des Oberbürgermeisters Peter Kurz (SPD) ist nicht nur eine Zwischenlösung vorgesehen bis zur Wiederöffnung des sanierten Gebäudes in der Pyramidenstraße, für die das Land noch keinen Einzugstermin nennt. „Die Stadt Mannheim bleibt immer in einer Unterbringungsverpflichtung, zum Beispiel für Familienangehörige, volljährig gewordene, unbegleitete minderjährige Antragstellerinnen und Antragsteller, Geflüchtete aus Resettlement-Programmen und Personen, die im Rahmen des Bündnisses ,Sicherer Hafen’ aufgenommen werden. Deshalb ist eine langfristige Anmietung erforderlich.“

Im Ensemble mit zwei weiteren ehemaligen Kasernengebäuden befindet sich die Unterkunft direkt gegenüber vom künftigen Haupteingang der Bundesgartenschau 2023 – gerade noch außerhalb des Gartenschau-Geländes. Für das Jahr 2021 geht man im Rathaus davon aus, etwa 25 Flüchtlinge pro Monat unterzubringen, also insgesamt 300 Menschen. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, sind in den vorhandenen Unterkünften aktuell rund 200 Personen untergebracht. Im Columbus Quartier in „Franklin“ gebe es in drei Wohnhäusern mit 72 Wohneinheiten Platz für rund 300 Personen. Die Anmietung dieser Wohnhäuser ist zunächst bis Ende des Jahres befristet. Daneben gebe es ein Wohnheim in Neckarau-Casterfeld mit 57 Plätzen und ein Haus in Feudenheim mit 15 Apartments, so die Stadt. Auf den übrigen Konversionsflächen gebe es keine Flüchtlingsunterkünfte mehr.