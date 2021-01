Ein Mann hat dem 38 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter einer Postbank-Filiale am Mittwochvormittag mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall ereignete sich in Neckarstadt-Ost in Mannheim. Der 38-Jährige hatte dem Unbekannten laut Polizei den Zutritt zum Geschäftsraum verweigert, da die maximal zulässige Kundenzahl in den Räumen erreicht gewesen sei. Der Mann war hierüber offenbar so erzürnt, dass er den 38-Jährigen schlug und beleidigte. Anschließend soll der Mann in ein Auto gestiegen und davongefahren sein.