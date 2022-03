Beim Zusammenstoß mit einem geparkten Jeep ist eine 45-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei kam die Frau am Mittwochvormittag in Mannheim-Neckarau aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Kollision war offenbar so heftig, dass der Kleinwagen der 45-Jährigen auf dem Fahrzeugdach landete. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 55.000 Euro. Weil Betriebsstoffe austraten, kam es infolge der Reinigung in der Steubenstraße zu Staus.