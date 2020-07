Die Corona-Situation hat Menschen beim Thema Müll unachtsamer werden lassen. Das sagen die Organisatoren einer Saubermachaktion am Rhein. Für die brauchen sie jede Menge Helfer – auch in Mannheim.

Einwegverpackungen im Gebüsch, Plastikgeschirr zwischen den Steinen und jetzt auch noch Einweg-Gesichtsmasken – „durch die Corona-Pandemie gab es noch mehr Müll“, sind sich die Organisatoren des RhineCleanUp (RCU) sicher. Am Samstag, 12. September, wollen sie das Rheinufer von der Quelle bis zur Mündung reinigen und suchen dafür vor Ort noch freiwillige Helfer.

Rund 20.000 Helfer in 113 Anliegerkommunen hatten im Vorjahr über 170 Tonnen Müll am Fluss gefunden und entsorgt. „Alles Müll, der nicht in den Meeren gelandet ist“, sagt Joachim Umbach, gemeinsam mit dem Düsseldorfer Ingo Lentz Initiator der Großaktion. „CleanUp“, also „Saubermachen“, nennen sie ihre Aktion. „CleanUps sind nach dem Lockdown notwendiger denn je“, sind sich die beiden sicher, denn durch den Onlinehandel im Rahmen der Ausgangsbeschränkungen sowie der „Gastronomie to go“ mit jeder Menge Einweggeschirr seien die guten Vorsätze der Gesellschaft kurzfristig über Bord gegangen. „Es wird jetzt Zeit, den Schutz der Umwelt wieder in den Vordergrund zu stellen.“

Uwe Franken, Mitglied der Surfrider Foundation Baden-Pfalz, hat sich dem Schutz von Gewässern und vor allem der Sauberkeit der Uferbereiche verschrieben. Er führt mit seiner Gruppe regelmäßig Sammelaktionen an Rhein und Neckar durch und pickt auch auf privaten Bootstouren den Müll aus den Gebüschen. Er koordiniert die Mannheimer Aktion, die deutlich größer geplant war. „Wir wollten auf der gesamten Friesenheimer Insel saubermachen und hatten eine große Abschlussveranstaltung mit Musik geplant.“ Corona machte einen Strich durch diese Rechnung.

Die Müllhotspots

Gesammelt werden soll aber trotzdem. „Eben allein oder in Familiengruppen.“ Auch Wassersportvereine können sich gerne beteiligen, egal ob Kanuten, Ruderer oder die Segelvereine. Ansätze gibt es schließlich genug. Vom Rheinauer Hafengebiet bis zum Altrhein in Sandhofen schlängelt sich der große Fluss 15 Kilometer an Mannheim entlang. Hinzu kommen kleinere Rheinarme, Hafen, Verbindungskanal und der Sandhofener Altrhein. „Den Bereich unter der Diffenébrücke und die Friesenheimer Insel wollen wieder übernehmen“, sagt Franken. Für viele andere Bereiche, etwa die „Müllhotspots“ zwischen Rheinterrassen unter der Konrad-Adenauer-Brücke bis zum Hafenverwaltungsgebäude oder von der Neckarspitze bis zum Tierheim sucht er aber noch weitere Mitstreiter.

Und bereits im Vorfeld heißt es an sechs Schwerpunkten, neben Mannheim auch Mainz, Düsseldorf, Duisburg, Köln und Kehl/Straßburg „RheinKippen“. In der Aktionswoche vom 14. bis 21. August sammeln hier die freiwilligen Helfer Zigarettenreste am Flussufer. „Eine Zigarettenkippe kann bis zu 40 Litern Wasser vergiften“, sagt Ingo Lentz. Allein in Düsseldorf seien 200.000 Kippen aufgelesen worden.

Im Netz