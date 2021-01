In den letzten Wochen des Jahres 2020 ist im Zoo Heidelberg der Tierbestand gezählt worden. Nun steht das Ergebnis nach Angaben des Tierparks fest. Demnach lebten am Stichtag 31. Dezember 51 Säugetierarten, 83 Vogelarten, 14 Reptilienarten sowie zwölf weitere Tierarten im Heidelberger Zoo. Diese 160 Arten machten zusammen 1980 Tiere aus. Darunter sind auch einige Neuzugänge zu finden, etwa der männliche Mandschurenkranich, der mit dem schon länger in Heidelberg lebenden Weibchen sichtlich Freude hat (Foto), die zahlreichen Erdmännchen-Jungtiere oder die Otterwelpen, die erst jüngst das Licht der Welt erblickten. Damit lebten 2020 zwar nicht mehr Arten im Zoo als im Jahr davor, dafür gab es aber große Veränderungen bei den gefiederten Bewohnern. „Wir haben Arten abgegeben, um Volieren zusammenlegen zu können und den neuen Vögeln mehr Platz zu bieten“, sagte Vogelkurator Eric Diener.ä