Eine neue Ausstellung im Heidelberger Zoo will Besucher in unbekannte Welten entführen.

Eine neue Sonderausstellung gibt es in der Explo-Halle im Zoo Heidelberg. In der Foto-Ausstellung „Leben unter Wasser“ sind bis 12. November 2023 beeindruckende Aufnahmen vom Leben unter Wasser und seiner unglaublichen farbenfrohen Formenvielfalt zu sehen. Diese Woche hat Zoodirektor Klaus Wünnemann die Ausstellung mit einem Impulsvortrag eröffnet. Oberbürgermeister Eckart Würzner betonte in seinen Grußworten, wie wichtig es ist, die Begeisterung für die Natur durch die Präsentation intakter, verborgener Lebensbereiche, wie sie in der aktuellen Ausstellung zu sehen sind, zu wecken.

Die Fotografien sind eine – im wahrsten Sinne – schöne Ergänzung zu den Angeboten des Zoos, in deren Mittelpunkt die Begegnung des Menschen mit der Natur steht. „Die lebendige Unterwasserwelt wird nur in engen Grenzen präsentiert. Mit dieser Ausstellung beleuchten wir einen Bereich der Biosphäre, der sich unserer Alltagserfahrung weitgehend entzieht und machen die Schönheit sichtbar, die in der Natur durch Anpassung immer und überall entsteht – aber den Rahmen unserer Fantasie oft weit überschreitet“, sagt Zoodirektor Wünnemann. Die Ausstellung biete einen ästhetischen Zugang zur Natur, den Menschen seit den ersten Höhlenzeichnungen dokumentiert haben.

Unterwasser-Fotografen im Einsatz

Die Qualität der gezeigten Fotografien bewegt sich laut Zoo auf höchstem Niveau. Hierfür stehen zwei bekannte Institutionen mit ihrem Namen: zum einen das Senckenberg-Museum Görlitz, das die Ausstellung konzipierte, realisierte und nun als Leihgabe dem Zoo Heidelberg zur Verfügung stellt, sowie der Deutsche Verband der Sporttaucher, der alle zwei Jahre die Internationalen Deutschen Meisterschaften der Unterwasserfotografie ausrichtet. Die Sieger werden mit der renommierten „Kamera Louis Boutan“ ausgezeichnet. Louis Boutan gilt als der Begründer der Unterwasserfotografie am Ende des 19. Jahrhunderts. Mit dieser Ausstellung werden den Besuchern nun alle in seinem Namen ausgezeichneten Fotografien der Jahre 2020 und 2018 zugänglich gemacht.

Noch Fragen?

Die Ausstellung im Roten Saal der Explo-Halle ist täglich während der Öffnungszeiten zu sehen. Der Zugang zur Ausstellung ist bereits im Eintritt für den Heidelberger Zoo enthalten.