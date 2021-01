Nach einem Zimmerbrand in einem Mannheimer Mehrfamilienhaus kann eine vierköpfige Familie vorerst nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren. Das Feuer ist am frühen Sonntagmorgen aus bislang unbekannter Ursache im Schlafzimmer des Mehrfamilienhauses im Quadrat U6 ausgebrochen. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Allerdings sei die Wohnung aktuell nicht mehr bewohnbar. Die vierköpfige Familie muss anderweitig untergebracht werden.