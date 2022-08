Zwei Zeuginnen haben laut Polizei in einem Supermarkt im Ulmenweg beobachtet, wie dort am Freitagmorgen zwei Männer Zigarettenpackungen einsteckten und ohne die Ware zu bezahlen die Kasse passierten. Beim Verlassen des Supermarktes gegen 9.30 Uhr habe einer der beiden Täter von zwei Mitarbeiterinnen des Supermarktes angesprochen und festgehalten werden können. Der Mann händigte die Zigarettenpackungen den Beamten zufolge auch aus, biss dann einer 59-jährigen Mitarbeiterin jedoch in die Hand und konnte sich so aus ihrem Griff befreien. Die Supermarktangestellte wurde durch den Biss leicht verletzt, der Mann flüchtete in Richtung Zielstraße. Beschrieben wird der „Beißer“ wie folgt: Zirka 1,75 Meter groß, graue Basecap, schwarzes Shirt, Bluejeans, graue Sportschuhe, etwa 40 Jahre alt. Der zweite Mann konnte laut Polizei festgenommen werden, wurde auf weiteres Diebesgut durchsucht und im Anschluss auf ein Polizeirevier gebracht. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 33010.