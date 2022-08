In der Neckarauer Straße ist es bereits am Samstag auf Höhe der Brücke nahe eines Fahrradcenters zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Motorrollers ist nach Angaben der Polizei dabei „nicht unerheblich verletzt“ worden. Demzufolge fuhr der 37-jährige Fahrer einer Vespa gegen 12.15 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen und soll dabei von einem silbernen Kleinwagen geschnitten worden sein. Bei dem anschließenden Ausweichmanöver stieß der Vespa-Fahrer den Beamten zufolge gegen ein fahrendes Auto auf der linken Spur und kam zu Fall. Der 37-Jährige habe dadurch mehrere Brüche erlitten und sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gekommen. Der silberne Kleinwagen soll indes einfach weitergefahren sein. Der Verkehrsdienst Mannheim, der die Ermittlungen laut Mitteilung noch am Unfalltag aufgenommen hat, sucht jetzt weitere Zeugen des Geschehens, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0621 174-4222 zu melden.