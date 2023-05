Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

A 1 , F 6 , U 8 ? Die Besucher von Mannheim haben es nicht leicht, wenn sie eine Adresse in der City suchen. Doch nicht nur die Straßennamen in den Quadraten sorgen gelegentlich für staunende Gesichter. Das tun sie auch in einer Wohnsiedlung im Stadtteil Waldhof.

Hier heißen Straßen „Starke Hoffnung“, „Zäher Wille“, „Frischer Mut“ oder „Guter Fortschritt“. All das sind Namen, die Zuversicht verbreiten.