Bei einer Schlägerei am Samstag kurz vor 21.30 Uhr im Quadrat O7 hat sich ein 18-Jähriger eine blutige Nase geholt. Laut Polizei war ein Streit Auslöser des Handgemenges, an dem mindestens zehn Personen beteiligt gewesen sein sollen. Einem 20-Jährigen soll ein Stein auf den Kopf geschlagen worden sein. Verletzt wurde er offenbar nicht. Danach sei eine Gruppe von zehn Mann auf dessen 18-jährigen Begleiter losgegangen. Die jungen Leute sollen ihn geschlagen und getreten haben. Nach der Schlägerei flüchtete die Gruppe in Richtung Kaiserring.