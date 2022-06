Ein bislang unbekannter Schüler hat laut Polizei am Montagnachmittag einen Stapel mit Zeitungen in der Jungentoilette einer Schule in der Maybachstraße in Brand gesetzt. Die wegen Rauchentwicklung alarmierte Feuerwehr konnte den Brandort jedoch schnell lokalisieren und löschen. Laut Bericht hatten die Flammen nicht auf feste Gebäudeteile übergegriffen. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro, verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Nachdem die Toilette und die Flure ausreichend gelüftet worden seien, habe der Unterricht fortgesetzt werden können. Lehrkräfte und Schüler hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen.