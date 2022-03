In Mannheim-Käfertal hat am Sonntagmittag eine Wohnung in einem der Hochhäuser in der Hessischen Straße gebrannt. Anwohner hatten das Feuer gegen 12.30 Uhr gemeldet, die Rauchsäule war weithin sichtbar. Über die Brandursache oder Verletzte liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Teile der Hessischen Straße und der Waldstraße wurden für den Verkehr gesperrt. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.