Sich auszudehnen, ist oft nicht so einfach. Diese Erfahrung macht gerade auch die Universität in Mannheim. Weil die Hochschule räumlich an ihre Grenzen stößt, ruhen die Hoffnungen auf Neubauten. Dabei gilt es allerdings, einige Dinge zu beachten.

Die Mannheimer Schlossuniversität leidet unter Platzmangel und wünscht sich den Neubau von Gebäuden auf dem Gelände des angrenzenden Friedrichsparks. Das heute hier noch stehende