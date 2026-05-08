Die Holzvertäfelung an den Wänden lässt es schon erahnen: In Q6Q7 wird demnächst ein klassisches Wirtshaus eröffnen. Mit prominenter Unterstützung aus München.

„Wirtshaus am Münzplatz“ soll die Einrichtung einmal heißen und damit die Lücke schließen, die das rustikale „Andechser“ mit seiner Schließung Ende 2017 hinterlassen hat. Außerdem endet damit ein Leerstand in der Gastronomie am Quartiersplatz von Q6Q7, der durch den Auszug des Konzept-Italieners „OhJulia“ entstanden ist.

„Ich bin total happy“, freut sich Hendrik Hoffmann, Geschäftsführer des Centerbetreibers CRM. Zwei Jahre lang habe man mit der „Waldbacher Wirtsleut“-Gastronomie gemeinsam um ein Konzept gerungen. Größter Knackpunkt seien dabei die rund 1000 Quadratmeter Größe und der Zuschnitt des Innenraums gewesen, der es nicht so einfach mache, eine ehrliche Wirtshaus-Gemütlichkeit entstehen zu lassen. Genau die habe man zum Ziel, betonte Michael Steigerwald, einer der Geschäftsführer der Betreiber. „So ein Wirtshaus soll eine kleine, heimelige Höhle sein, in der sich jeder wohlfühlt.“

Die Biergläser werden vorgekühlt

Immerhin hatte man in der Innengestaltung auch mit der beteiligten Brauerei weitestgehend freie Hand. „Wir machen keine Franchise-Gastronomie“, erklärte Dominik Brandt, Gebietsverkaufsleiter der 1328 gegründeten Augustiner-Brauerei, der ältesten Privatbrauerei Münchens. Gestaltungs- oder Farbvorgaben bestünden daher nicht: „Wir legen aber Wert auf Qualität.“ Und das sowohl in Sachen Einrichtung wie auch in Sachen Produkte.

Brandt nannte ein Beispiel: „Die Biergläser kommen alle aus dem Kühlfach.“ Deshalb komme für die Schulung des Servicepersonals eigens ein Braumeister aus München nach Mannheim, teilweise findet die Einweisung der bis zu 50 neuen Angestellten auch direkt in München statt. Die rund 50 Arbeitsplätze an dieser Stelle seien außerdem ein deutliches Zeichen für die Bedeutung der Gastronomie und der Wirtschaft in der Innenstadt, unterstrich Hoffmann.

„Bayrisches Wirtshaus mit Kurpfälzer Charme“

Geplant ist eine Gastronomie, die auch den Außenbereich beleben soll. „Wir haben 100 Plätze im Biergarten“, so Steigerwald, der außerdem erklärte: „Wir hatten Mannheim schon länger für ein Wirtshaus auf dem Schirm.“ Für ein „bayrisches Wirtshaus mit Kurpfälzer Charme“ genauer gesagt. Daran werde sich auch das Speisenangebot orientieren, versprachen Aziz Rahimi und Jasmin Rausch, die vor Ort das Sagen haben werden und hier in der Region schon gute Erfahrung gemacht haben. Das Wirtshaus am Markt in Heidelberg wird ebenfalls nach diesem Konzept und ebenfalls in Zusammenarbeit mit Augustiner betrieben. „Für uns war das ein Pilotprojekt“, erzählte Brandt.

Steigerwald erklärte derweil die Raumaufteilung: Vorne beginnt es mit der „Schwemme“. Im Stehausschank sollen sich die Kurpfälzer einfach auf ein schnelles Bier nach der Arbeit treffen können. Weiter geht es mit dem Wirtshausbereich, inklusive Kachelofen, einem gesonderten Familienbereich sowie einem Veranstaltungsraum mit 90 Plätzen für Familienfeiern und Tagungen. Insgesamt wolle man im Innenbereich bis zu 230 Gäste bewirten und 100 weitere im „Biergarten“ auf dem Münzplatz.

Eröffnung im Sommer, Eröffnungsfeier im Herbst

Dafür gebe man sich selbst ein wenig Zeit. Zwar werde das Wirtshaus am Münzplatz schon ab dem 19. Juni für das Publikum öffnen, allerdings noch ohne großes Brimborium, sondern als so genanntes Silent-Opening, also eine Zeit, in der sich zunächst einmal die Abläufe einspielen sollen. Die große Eröffnungsfeier werde dann im Herbst nachgeschoben – nach dem Münchner Oktoberfest.