Die Mannheimer Wirtschaft ist insgesamt besser durch das erste Coronajahr 2020 gekommen als befürchtet. Wesentliche Wirtschaftszweige in der Stadt waren von der Corona-Pandemie mit ihren Beschränkungen vergleichsweise gering betroffen. Anders sieht die Lage beim Einzelhandel und in der Gastronomie aus.

„Der macht uns schon Sorgen“, räumte Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU) bei der Vorstellung des Jahresberichts 2020 der Mannheimer Wirtschaftsförderung ein. Wie die einzelnen Geschäfte in den Einkaufsstraßen der Innenstadt die Umsatzausfälle verkraften, werde sich aber wohl erst nach Ende der Pandemie zeigen. Einen echten Dämpfer erlitt auch das Beherbergungsgewerbe. Laut Grötsch halbierten sich die Übernachtungszahlen von 1,6 Millionen im Jahr 2019 auf rund 800.000.

Das äußert sich auch in der Anzahl der versicherungspflichtig Beschäftigten. Diese ist gegenüber 2019 leicht um rund 2000 auf 189.353 Beschäftigte zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote stieg damit von 5,3 auf 7,2 Prozent. Für betroffene Mannheimer Betriebe habe die Stadt Hilfsangebote aufgelegt. Diese seien aber nicht wie erwartet abgerufen worden, teilte Grötsch mit.

Gewerbeflächen weiterhin begehrt

Die großen Unternehmen und Industriebetriebe wurden von Corona dagegen kaum tangiert. Vielmehr werde am Standort Mannheim kräftig investiert, sagte Wolfgang Miodek von der Wirtschaftsförderung der Stadt. So baue ABB am Standort Käfertal ein neues Gebäude und verlege sein Forschungszentrum aus Ladenburg mit 400 Mitarbeitern hierher, der weltweit tätige Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub baue im Hafen gerade seine neue Hauptverwaltung für 250 Mitarbeiter, der Konzern Essity werde im Sommer seine neue Produktionsanlage für die Zellstoffproduktion aus Weizenstroh fertigstellen und auch Roche Diagnostics und Daimler hätten Investitionen angekündigt. Das zeige nicht nur, dass diese Unternehmen gut dastehen, sondern nicht zuletzt auch das Vertrauen in den Standort, äußerte Miodek.

Insgesamt hat sich die Nachfrage nach Gewerbeflächen laut Grötsch fortgesetzt. „Das Glücksteinquartier wächst und gedeiht“, nannte Miodek ein Leuchtturmprojekt. Einige große Gebäude seien hier fertig und bereits bezogen, andere befänden sich im Bau. In dem Quartier sollen laut Stadt letztlich 4600 neue Büroarbeitsplätze und Wohnungen für 1500 Menschen entstehen. Attraktiv für die Neuansiedlung von Unternehmen sei auch das neue Gewerbegebiet Taylor im Norden der Stadt oder auch der Aurelis-Gewerbepark im ehemaligen Turbinenwerk Käfertal.