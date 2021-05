Am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr spazierten drei Frauen im Bereich der Dammstraße in der Mannheimer Neckarstadt, als sie auf Höhe der Alten Feuerwache einen Mann bemerkten, der gegen ein dort geparktes Auto urinierte. Eine der Frauen stellte den Mann umgehend zur Rede. Der laut Polizei sichtlich alkoholisierte Wildpinkler wandte sich daraufhin den Frauen zu, beleidigte diese und zeigte ihnen sein entblößtes Glied. Die Frauen entfernten sich von der Örtlichkeit und verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte schließlich zur Festnahme des Mannes, der sich noch in Tatortnähe aufhielt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille. Der 36-Jährige musste die Beamten daraufhin aufs Polizeirevier begleiten und eine Blutprobe abgegeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen blieb der Mann zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle. Am Freitagmorgen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.