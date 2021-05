Ein Autorennen haben sich am Sonntagabend im Mannheimer Stadtteil Rheinau ein 18-jähriger Golf-GTI-Fahrer und ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer geliefert. Einer Polizeistreife fielen die beiden nebeneinanderstehenden Autofahrer an der Ampel einer Kreuzung auf. Beim Umschalten auf Grün beschleunigten den weiteren Angaben zufolge beide und rasten die Schwetzinger Landstraße in Richtung B 36 entlang. Die beiden Männer sollen sich in der Folge wilde Manöver geliefert haben. Während der Mercedes-Fahrer offenbar bremste, als er das Polizeiauto sah, fuhr der Golf-Fahrer weiter in Richtung Stadtmitte. Obwohl die Beamten dem Golf mit mehr als Tempo 200 folgten, konnten sie den 18-Jährigen erst einholen, als dieser an der Ausfahrt Pfingstberg die B 36 wieder verließ und links in Richtung Rheinau abbog. Wenig später konnte der Wagen schließlich gestoppt werden. In dem Auto befanden sich neben dem Fahrer drei weitere Personen. Den Mercedes-Fahrer traf die Polizei zu Hause an. Er soll unter Drogen gestanden haben. Ein Test reagierte offenbar positiv auf Cannabis. Beide müssen sich wohl für längere Zeit von ihren Führerscheinen trennen.