Ein 15-Jähriger ist am Montagabend mit einem gestohlenen Roller vor der Polizei geflüchtet. Ein Zeuge hatte einen Hinweis gegeben, dass ein Jugendlicher in der Mannheimer Neckarstadt auf rücksichtslose Art unterwegs sei, dabei sogar Gehwege befahren würde. Im Zuge einer Fahndung entdeckten Beamte den Heranwachsenden und wollten ihn stoppen. Der 15-Jährige, der keinen Helm getragen haben soll, ignorierte laut Polizei die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort. Zunächst scheiterten die Versuche der Beamten, den Jugendlichen zu stoppen. Dabei soll er frontal auf ein Auto zugefahren sein, dessen Fahrer scharf bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zwischenzeitlich verlor die Polizei den Flüchtenden sogar aus den Augen. Die Beamten entdeckten ihn jedoch wenig später, als er zu Fuß in der Neckarstadt-West unterwegs war. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den Heranwachsenden schließlich festnehmen. Nicht nur, dass das Gefährt gestohlen war, der Jugendliche hatte laut Polizei auch keine Fahrerlaubnis. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die möglicherweise durch die Fahrweise des 15-Jährigen gefährdet worden sind.