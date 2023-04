Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Mannheimer Gefängnisbediensteten, ihr Verdacht: Der Mann wollte Drogen in die Anstalt schmuggeln. Nun sitzt er deshalb selbst in einer Zelle – aber nicht in Baden-Württemberg, sondern in der Pfalz.

Wo bringt man einen Gefängnis-Bediensteten unter, wenn er selbst zum Gefangenen wird? Diese Frage haben sich Anfang August die Behörden in Baden-Württemberg stellen müssen. Denn da