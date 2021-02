Ein oder mehrere unbekannte Täter haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag Wände im Treppenhaus und auf der Parkebene 11 in einem Parkhaus im Quadrat R 5 in Mannheim beschmiert. Ein Mitarbeiter hatte die beleidigenden Schriftzüge „ACAB“ und „1312“ am Donnerstagmittag entdeckt. Das Akronym ACAB wie auch der Code 1312 stehen für die beleidigende Aussage „All Cops are bastards“ („Alle Polizisten sind Bastarde“). Den Sachschaden durch die Schmierereien schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Erst jüngst waren ähnliche Schriftzüge mit beleidigenden Inhalt an den Wänden in diesem Parkhaus festgestellt worden. Die Ermittler schließen deshalb nicht aus, dass es sich um den oder die selben Täter handelt. Über deren Identität liegen bislang keine Erkenntnisse vor.