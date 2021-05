Das ganze Land ist am Montag erneut in den Lockdown geschickt worden. Vor allem die Kultur- und Gastronomieszene trifft die Entscheidungen hart. So ist die Situation zumindest für die nächsten vier Wochen in Mannheim.

Wie ist die Corona-Lage in Mannheim?

Mehr als 2400 Menschen sind in Mannheim seit Beginn der Seuche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die weit überwiegende Zahl der Infizierten entwickelte nach Angaben der Stadt nur milde Krankheitszeichen. Für sie genügte eine häusliche Quarantäne. 16 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Wie in den meisten Städten und Landkreisen ist die Anzahl der positiven Tests in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in einem bestimmten Gebiet in den vergangen sieben Tagen angesteckt haben. Vor Monaten hat die Politik 50 als kritischen Wert definiert. Der ist in Mannheim seit Wochen deutlich überschritten. Er pendelt derzeit um die 150.

Was ist die politische Grundlage für die Regeln, die am Montag in Kraft getreten sind?

Bund und Länder haben sich vergangene Woche auf einen sogenannten Lockdown-light verständigt, der vorerst bis Ende November gelten soll. Kern des Vorgehens: Freizeitaktivitäten wurden stark eingeschränkt. Gastronomie aller Art muss geschlossen bleiben. Schulen und Kindertagesstätten bleiben ebenso offen wie der Einzelhandel.

Welche städtischen beziehungsweise Landes-Einrichtungen in Mannheim sind vom Lockdown betroffen?

Hallenbäder, Sporthallen, Eissportzentrum und sämtliche Freianlagen wie Sportplätze bleiben geschlossen. Auch Vereinssport ist daher nicht mehr möglich. Ebenfalls zu: Nationaltheater, Kunsthalle, Reiss-Engelhorn-Museen, Luisen- und Herzogenriedpark.

Wer muss in Quarantäne?

Bei derzeit steigenden Fallzahlen ordnet die Stadt Mannheim zunehmend häufiger behördlich eine Quarantäne an. Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Prozesse ordnet sie diese nun per Allgemeinverfügung statt einer schriftlichen Einzelverfügung an. Betroffene werden weiterhin so schnell wie möglich vom Gesundheitsamt informiert und über die Modalitäten der Quarantäne wie Verhaltensregeln und Dauer aufgeklärt. Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt zu allen positiv getesteten Fällen auf, sobald der Laborbefund vorliegt.

Gemäß Robert Koch-Institut wird eine Quarantäne grundsätzlich dann behördlich angeordnet, wenn ein hohes Risiko für eine Ansteckung besteht. Dies ist der Fall, wenn eine Person positiv getestet wurde, wenn innerhalb der letzten zwei Wochen enger Kontakt zu einer oder einem Infizierten bestand, wenn innerhalb der letzten 14 Tage ein Aufenthalt in einem Risikogebiet stattgefunden hat.

Was gilt als enger Kontakt?

Ein enger Kontakt ist laut Stadt, wer mindestens 15 Minuten mit einer oder einem Infizierten gesprochen hat beziehungsweise angehustet oder angeniest worden ist, während diese oder dieser ansteckend gewesen ist. Solche Begegnungen werden als Kontakt der Kategorie 1 gewertet. Auch in anderen Fällen kann das Gesundheitsamt eine Quarantäne anordnen.

Was ist neu an Schulen?

Wenn Maske getragen wurde, muss im Falle eines positiven Tests nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne. Seit 16. Oktober müssen alle Schüler ab Klasse fünf Masken auch im Unterricht tragen.

Was ist die Taktik der Polizei während des Lockdowns?

Mannheims Polizeipräsident Andreas Stenger kündigt an, engmaschig kontrollieren und sanktionieren zu wollen. Zusätzlich zu den Corona-Streifen sollen Kommunikationsteams im Einsatz sein, die den Bürgern als Ansprechpartnern dienen. Was Verstöße gegen die Maskenpflicht betrifft, soll es ab sofort keine Belehrungen und Ermahnungen mehr geben, sondern sofort eine Anzeige. „Anzeige und Bußgeld sind das Gebot der Stunde“, findet Stenger.