Es klingt fast selbstverständlich, musste aber dennoch am Donnerstag vom Mannheimer Gemeinderat beschlossen werden: Die Gebühren für Kinderbetreuung werden für Eltern erlassen, deren Kinder im Juni wegen der Corona-Beschränkungen die Einrichtungen nicht besuchen konnten.

Für die Schulkindbetreuung im eingeschränkten Betrieb ab 9. Mai wird eine entsprechende Ermäßigung verrechnet. Insgesamt werden die Mehrkosten durch Ausfälle und Mehraufwendungen bei der Kinderbetreuung für die Stadt allein im Monat Juni auf 1,08 Millionen Euro geschätzt. Den entsprechenden Vorlagen stimmte der Gemeinderat ohne Diskussion einstimmig zu.

„Wo nur Teilzeit-Betreuung geht, soll auch nur Teilzeit bezahlt werden“, sagte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne). Allein die Erstattung der Elternbeiträge an die Freien Träger schlägt mit knapp 700.000 Euro zu Buche. Einnahmeausfälle bei den Kindertageseinrichtungen und in der Schulkindbetreuung machen jeweils rund 160.000 Euro aus. Wie Grunert erinnerte, gab es nach der Schließung der Kindertageseinrichtungen wegen Corona zunächst nur eine Notbetreuung. In einer zweiten Stufe stand auf Verordnung des Landes bis 30. Juni im eingeschränkten Betrieb maximal 50 Prozent der normalen Platzkapazität zur Verfügung.

Öffnung der Kitas seit 1. Juli

Wie das Landesministerium erst Ende Juni verordnet hat, sollten bereits ab 1. Juli wieder alle Kindertageseinrichtungen zu einem regulären „Betrieb unter Pandemiebedingungen“ überwechseln. Das heißt, dass nach wie vor die strengen Vorgaben des Infektionsschutzes gewährleistet sein müssen. Eine Rückkehr zu den pädagogischen Angeboten wie im Normalbetrieb könne es damit noch nicht geben. Auch die vor Corona übliche Dauer der Betreuung könnten die Einrichtungen nicht leisten, hatte Grunert mit Verweis darauf deutlich gemacht, dass nur 70 bis 80 Prozent des Fachpersonals verfügbar sei.

53 städtische Einrichtungen

Vorgabe war auch, dass Kinder, die eine Kita in der Notbetreuung besucht haben, ihren Platz behalten. Mit der aktuellen Situation in den 53 städtischen Einrichtungen zeigte sich Grunert in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag dennoch zufrieden. „Die Öffnung der Kitas am 1. Juli ist erfolgreich gelungen. Wir können den Kindern an fünf Tagen der Woche mindestens ein Halbtags-Angebot machen“, sagte Grunert und verwies zum Vergleich auf Ludwigshafen, wo dies nicht möglich sei. Im September solle dies auf ein Ganztagesangebot ausgebaut werden, kündigte er an.

Zusätzliches Personal benötigt

Jedem Kind im Krippen- und Kindergartenbereich der städtischen Kitas soll im Herbst zumindest das Angebot eines Platzes mit verlängerter Öffnungszeit bis 14 Uhr gemacht werden. Im Hortbereich soll es eine fünfstündige Nachmittagsbetreuung geben. Auch eine Erweiterung der Randzeitenbetreuung wird für den Herbst angestrebt. Wie der Bürgermeister betonte, müsse dafür jedoch erst das nötige Zusatzpersonal gewonnen werden. Genannt wurde ein Bedarf von mehr als 100 geeigneten Personen, eventuell auch Pädagogik-Studenten. „Wie sich diese Situation bei den Freien Trägern verhält, ist im Moment noch unklar“, räumte Grunert ein. Die Verwaltung sei nach Kräften engagiert, um ein volles Angebot wiederherstellen zu können, versicherte er den Gemeinderäten. „Wir möchten den Familien, die lange Zeit unter erheblichen Druck standen, helfen und die Möglichkeiten, Beruf und Familie vereinbaren zu können, verbessern“, betonte Grunert.