Im August sind die Humboldt-Pinguine aus dem Mannheimer Luisenpark vorübergehend in den Frankfurter Zoo gezogen. Dort fühlen sich die 20 Frackträger inzwischen wie zu Hause. Wenn’s Futter gibt, stehen die Kurpfälzer in der ersten Reihe – und auch Familienzuwachs ist angedacht.

Radiosender, Zeitungen, das Fernsehen und eine Nachrichtenagentur – alle haben sich schon für die Pinguine aus dem Mannheimer Luisenpark interessiert. Genauer gesagt für ihr umbau-bedingtes Zwischenquartier in der Hessen-Metropole. „Selten hatten wir so einen Presse-Auflauf“, sagt Sabrina Linn. Die Biologin ist als sogenannte Kuratorin nicht nur für Huftiere und Primaten, sondern auch für die kleinen Frackträger im Frankfurter Zoo zuständig. Sie kümmert sich unter anderem um Tierbestand und Gehegeplanung. Tatsächlich kommt es nicht oft vor, dass ganze Gruppen in andere Zoos abwandern. „Meistens tauscht man einzelne Tiere aus“, sagt Linn. Vielleicht gibt es deshalb ein so großes Interesse. Oder einfach, weil es eben Pinguine sind: klein und niedlich anzusehen, Publikumslieblinge eben. Sabrina Linn konnte allen neugierigen Journalisten mitteilen: „Den Pinguinen geht es hervorragend. Sie haben sich gut eingelebt. Als wären sie nie woanders gewesen.“

Nachdem die Pinguine am 19. August in ihrem neuen Domizil angekommen waren, kamen sie zunächst einmal in ein separates Gebäude auf der Pinguinanlage. Das sei so üblich, sagt Linn. Die Tiere seien zwar in Mannheim schon vorab untersucht worden, in Frankfurt habe man dann aber routinemäßig noch einmal Kotproben genommen. „Durch den Stress beim Transport können Parasiten ausgeschieden werden, die vorher nicht ausgeschieden wurden“, erklärt die Biologin. Als klar war, dass mit den Tieren alles in Ordnung ist, hätten sie eigentlich am 27. August zu ihren Artgenossen auf die große Anlage gekonnt.

Mannheimer anfangs schüchtern

Doch die Mannheimer wollten nicht so recht. „Wir haben die Tür aufgemacht, passiert ist aber erst einmal nichts“, erinnert sich Linn. Sie vermutet: Weil die Pinguine von ihrem Übergangszuhause aus das Wasser in der großen Anlage nicht erblicken konnten, habe es für sie keinen Grund gegeben, das Gebäude zu verlassen. „Es war ihnen wohl zu heikel, auf Reise zu gehen, ohne zu wissen, wo das nächste Wasserbecken ist.“ Denn das kühle Nass ist ein wichtiger Lebensraum für die Humboldt-Pinguine. Nur während der Brutzeit ziehen sie sich vom Wasser zurück.

Anfang September entschied man dann, den Mannheimer Neuzugang per Hand umzusetzen. Kaum in der großen Anlage angekommen, gab es Futter. „Da waren die Mannheimer dann gleich in der ersten Reihe“, sagt Linn lachend. Die Frankfurter Artgenossen müssen ziemlich überrascht geguckt haben bei so viel Mannheimer Forschheit. Inzwischen bilden die 20 Neuzugänge gemeinsam mit den 25 erwachsenen und fünf jungen Frankfurter Tieren eine große, gemeinsame Kolonie.

Humboldt-Pinguine gibt es im Frankfurter Zoo erst seit Mai 2019. Die Tiere kamen damals aus verschiedenen Zoos, darunter auch aus Landau, in die hessische Großstadt. Im Juni dieses Jahres gab es dann flauschigen Nachwuchs in der rund 2000 Quadratmeter großen Anlage. Und auch hessisch-baden-württembergische Familiengründungen sind in Zukunft wahrscheinlich. Pinguine leben zwar monogam und damit lebenslang in derselben Partnerschaft. „Aber Mannheim hatte einen Männerüberschuss und wir einen Frauenüberschuss“, erklärt die Biologin. Es gab also noch ein paar Singles, die jetzt einen Partner finden können. Aus Mannheim seien sechs schon bestehende Pärchen angereist.

Keine Familientrennungen

Was mit dem Nachwuchs passiert, wenn die Mannheimer wieder in den Luisenpark zurückziehen, sei die meistgestellte Medien-Frage in den vergangenen Wochen gewesen, sagt Linn. Doch sie kann beruhigen: Trennungen und Familiendramen wird es nicht geben. Es sei vereinbart, dass Mannheim die ursprünglichen Luisenpark-Pinguine plus den zugehörigen Nachwuchs zurück erhält. Bei zooübergreifenden Partnerschaften würden die Paare gerecht verteilt.

Wer übrigens denkt, dass ohnehin der eine nicht vom anderen Pinguin zu unterscheiden ist, liegt falsch. „Humboldt-Pinguine haben Punkte auf der Brust. Die sind wie Fingerabdrücke“, erklärt Linn. Doch Punkte zählen muss im Zoo natürlich niemand. Abgesehen von Mikrochips, mit denen die Tiere identifiziert werden können, tragen alle Pinguine ein farbiges Band mit ihrem Namen am Flügel: die Männchen links, die Weibchen rechts. Deshalb haben auch die Mannheimer Pinguine nun Namen bekommen.

Sie ist also ganz schön aufregend, diese Reise der Pinguine. Aufregend wird es auch, wenn die Gäste spätestens zur Gartenschau 2023 wieder in den Luisenpark zurückkehren. Dann in eine viel größere, schönere und abwechslungsreichere Anlage. Und vielleicht gemeinsam mit dem Partner fürs Leben.