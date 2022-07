Fatale Folgen hatte ein Raubüberfall am Montagabend im Stadtteil Waldhof für einen schwerbehinderten Radfahrer. In der Tasche, die ihm gegen 20.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Alten Frankfurter Straße vom Lenker gerissen wurde, befanden sich zwar keine Gegenstände von größerem Wert, berichtete die Polizei . Jedoch hatte der 35-Jährige darin seinen Wohnungsschlüssel aufbewahrt. Aufgrund der Erkrankung des Mannes und der lebenswichtigen Medikamente, auf die er angewiesen ist, musste letztlich die Berufsfeuerwehr Mannheim die Wohnungstür öffnen. Hinweise auf den Täter liegen keine vor. Das Polizeirevier Sandhofen sucht nun Zeugen, die sich unter Telefon 0621 77769-0 melden können.