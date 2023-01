Immer wieder sind Kriminelle erfolgreich mit ihren Versuchen, Bürgerinnen und Bürger via Whatsapp zu betrügen. So erhielt laut Polizei eine 63-Jährige, die in der Mannheimer Neckarstadt wohnt, jüngst eine betrügerische Nachricht über den Messenger-Dienst und überwies Geld auf ein ihr unbekanntes deutsches Konto. Den Beamten zufolge war sie der Annahme, so ihrem Sohn zu helfen. „Ihr entstand hierdurch ein Schaden in Höhe eines vierstelligen Betrages“, teilt die Polizei mit. In Sandhausen erhielt ein 61-Jähriger auch solche Nachrichten und überwies gutgläubig ebenfalls einen Betrag im höheren vierstelligen Bereich. Hierzu tätigte er laut Polizei drei Überweisungen bei seiner Bank, der die Betrugsmasche auffiel und die den 61-Jährigen umgehend kontaktierte sowie über die Betrugsmasche aufklärte. Der Anruf bei seiner tatsächlichen Tochter brachte den Betrug ans Licht. Die Überweisungen konnten jedoch nicht mehr gestoppt werden.