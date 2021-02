Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Wohnhaus in Mannheim-Neckarau eingebrochen. Laut Polizei stahlen sie Pelzmäntel im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Schrank im Dachgeschoss. Die Eigentümerin des derzeit unbewohnten Anwesens stellte am Dienstagmorgen fest, dass Unbekannte versucht hatten, ein Kellerfenster sowie eine Kellertüre mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Im Garten auf der Rückseite ihres Hauses entdeckte die ältere Dame zudem eine ihr fremde Holzbank. Über sie gelangten die Täter wohl ins Haus. Zuvor hatten die Unbekannten den Rollladen aus der Verankerung gerissen und das Glas der Balkontüre eingeschlagen.