Ein Nebeneffekt der Lockdowns ist, dass die Rettungsdienste seltener ausrücken müssen als in den Vorjahren. In Mannheim ist die neue Leitstelle in der Hauptfeuerwache nun ein Jahr alt. Die Rettungskräfte sind nach der Neuorganisation schneller vor Ort als früher.

230 Notrufe pro Tag hat die in der Mannheimer Hauptfeuerwache angesiedelte Leitstelle für Notfallrettung in ihrem ersten Jahr bearbeitet. Das sind 84.000 in zwölf Monaten. Die Folge waren