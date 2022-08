Ein etwa 50 Zentimeter großer Teddy ist von der Polizei auf der A6 am Samstag „gerettet“ worden. Eine Funkstreife fand das Kuscheltier gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn Richtung Frankfurt zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim, so die Polizei. Der Bär sei „glücklicherweise bis auf kleinere Verschmutzungen unbeschadet“ und warte auf dem Revier auf seinen Besitzer oder seine Besitzerin. In der Zwischenzeit würden sich die Beamten um ihn kümmern. Der Teddy ist sandfarben und trägt eine rote Schleife um den Hals (siehe Foto). Wer den Bären vermisst, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621 470930 melden.