Seit Mittwoch gilt die neue Fassung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Danach gelten nunmehr auch für Weihnachtsmärkte die 2Gplus-Regel. Damit dürfen ab sofort nur noch Geimpfte oder Genesene, die zusätzlich einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist, auf den umzäunten Weihnachtsmarkt am Mannheimer Wasserturm. Schülern, die in ihren Schulen regelmäßig getestet werden, müssen lediglich ihren Schülerausweis vorzeigen. Kinder unter sechs Jahre haben freien Zugang. Das hat der Veranstalter mitgeteilt. Alle Besucher des Weihnachtsmarkts müssen sich außerdem registrieren. Das geschieht an den Eingängen via Luca-App oder Kontaktformular, das vorab auch auf der Seite www.weihnachtsmarkt-mannheim.de heruntergeladen werden kann. Auf dem Gelände besteht ferner Maskenpflicht.