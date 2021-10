Grünes Licht für die Mannheimer Weihnachtsmärkte: Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause sollen in diesem Jahr die Veranstaltungen am Wasserturm und auf den Kapuzinerplanken sowie der Märchenwald am Paradeplatz wieder stattfinden. Die Eröffnung ist am 22. November geplant. Die Besucher erwartet dem Veranstalter zufolge jeweils ein weihnachtliches Angebot auf einem umzäunten Gelände, wobei nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Somit würde eine Begrenzung der Gästeanzahl und die Maskenpflicht auf dem Gelände entfallen.