Seit Anfang voriger Woche schon erstrahlt die Mannheimer Innenstadt in weihnachtlichem Lichterglanz, haben die Weihnachtsmärkte am Wasserturm, auf den Kapuzinerplanken und auf dem Paradeplatz geöffnet. Seit Freitagabend leuchtet nun auch noch ein heller Stern mit langem Schweif über der Stadt. Angebracht am Mittelturm des Stadthauses N1, hat die Werbegemeinschaft Mannheim City die Quadrate damit um ein weiteres Lichterkunstwerk bereichert. Der Stern hat laut Werbegemeinschaft einen Durchmesser von 2,40 Meter, die 66 Lichtstränge, die den Schweif bilden, sind jeweils 24 Meter lang. Die eindrucksvolle Illumination mit 56.650 Lichtern konnte erst ein paar Tage später eingeschaltet werden, weil an der Stelle des Stadthausturms zuvor noch ein großes Filmplakat des Mannheimer Filmfestivals gehangen hatte.