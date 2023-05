Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lieder, eine Krippe, ein Strohstern, eine Kerze und natürlich Texte, die zum Nachdenken anregen sollen – es ist gar nicht so viel, was einen Weihnachtsgottesdienst ausmacht. Und das bisschen lässt sich problemlos einpacken. Die Mannheimer Christen feiern in diesem Jahr „Weihnachten in der Tüte“.

Es wird in diesem Jahr keine Präsenzgottesdienste zur Weihnachtszeit geben. Eine gemeinsame Entscheidung von katholischem und evangelischem Stadtdekanat. Weder in den Kirchen noch unter