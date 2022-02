Eine Straßenbahn hat am Montagabend im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost wegen Fußgängern, die unachtsam die Fahrbahn und die Gleise querten, stark bremsen müssen, wodurch sich ein Fahrgast verletzte. Laut Polizei überquerte um kurz nach 20 Uhr eine Personengruppe von sechs Erwachsenen mit zwei Kinderwagen in Höhe der Paul-Gerhardt-Straße die Fahrbahn und die Gleise, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Fahrer einer aus Richtung Innenstadt kommenden und stadtauswärts fahrenden Straßenbahn bemerkte die Gruppe und leitete eine Notbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch stürzte eine 79-jährige Frau in der Bahn und zog sich eine blutende Verletzung am Kopf zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen konnte. Die Personengruppe mit den Kinderwagen ging einfach weiter. Eine Fahndung nach den Personen verlief ergebnislos. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu der Personengruppe geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Telefon 0621 174-4222 zu melden.