Das Gesundheitsamt Mannheim sowie weitere Gesundheitsämter aus der Metropolregion Rhein-Neckar haben Erkenntnisse darüber, dass sich im Zusammenhang mit einem Besuch in dem Mannheimer Cubes Club im Quadrat O7 mehrere Personen mit dem Coronavirus infiziert haben. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung liegen bislang für 15 Personen bestätigte Infektionsnachweise vor. Konkret geht es um den Besuch des Clubs in den Abend- und Nachtstunden des Wochenendes Freitag, 23. Juli, bis Sonntag, 25. Juli. Die Nachverfolgung der Kontaktpersonen laufe, heißt es in der Mitteilung weiter, es zeige sich jedoch, dass die Kontaktdaten nicht für alle Besucher vollständig nachvollzogen werden können.

Deshalb appelliert das Gesundheitsamt Mannheim dringend an die Gäste des Clubs, die sich im betreffenden Zeitraum dort aufgehalten haben, sich per E-Mail an die Adresse 58corona2@mannheim.de oder über die Telefon-Hotline 0621/293-2253 unter Angabe der vollständigen und korrekten Kontaktdaten zu melden sowie sich umgehend testen zu lassen.