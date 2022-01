Mit einem Wasserschaden im Mannheimer Universitätsklinikum hatte es in der Nacht auf Montag die Feuerwehr zu tun. Zwei große Flure und mehrere Operationsbereiche in Haus 1 sollen unter Wasser gestanden haben. Operationen hätten nicht stattgefunden. Mit Pumpen und Wassersaugern seien die Bereiche schnell trockengelegt worden, wie die Feuerwehr am Montagmorgen auf Anfrage mitteilte. Die Operationssäle seien wieder nutzbar.