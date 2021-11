Die Lager sind gefüllt, die Fahrzeuge startklar: 1000 Tonnen Streusalz und 50 Tonnen Splitt lagern im Betriebshof der Mannheimer Stadtreinigung. Weitere 1500 Tonnen Salz können kurzfristig beim Lieferanten abgerufen werden, falls ein Wintereinbruch mit Schnee und Glatteis das erforderlich machen sollte. „Seit 1. November stehen wir im ständigen Kontakt mit dem Wetterdienst und analysieren die Daten der Glättemeldeanlage auf der Kurt-Schumacher-Brücke. Sobald die Prognosen überfrierende Nässe oder Schneefall vorhersagen, alarmieren wir unsere Rufbereitschaft“, erklärt Betriebsleiter Markus Roeingh. Auch der Winterdienst sei startklar, heißt es seitens der Stadt: 220 Mitarbeiter stünden in Bereitschaft. Bei Bedarf sollen die Streufahrzeuge auch rund um die Uhr im Einsatz sein. „Dennoch bitten wir um Verständnis, dass wir uns bei starkem Schneefall auf verkehrswichtige Straßen und Brücken und Kreuzungsbereiche konzentrieren müssen“, sagt Werner Knon, Abteilungsleiter Winterdienst. Grundsätzlich kann es trotz Einsatz des Winterdienstes zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Deshalb appelliert die Stadt an die Autofahrer, sich vorsichtig zu verhalten und an Winterreifen zu denken.