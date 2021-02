Zeugen haben laut Polizei am Sonntagmittag gegen 12 Uhr im Bereich der Kreuzung Lilienthalstraße/Frankenthaler Straße in Mannheim-Schönau zwei junge Männer beobachtet, die mehrere Wahlplakate einer für den Stuttgarter Landtag kandidierenden Partei herunterrissen und zerfetzten. Anschließend gingen sie davon. Die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen politisch motivierter Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/714-4444 entgegen. In dem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass in der Hochphase des Wahlkampfs immer wieder Wahlplakate beschmiert, beschädigt oder entfernt würden. Das aber sei kein Kavaliersdelikt. Das Beschädigen von Wahlplakaten sei vielmehr eine Sachbeschädigung und somit strafbar.