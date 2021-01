Ein Opel-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in Mannheim-Feudenheim vor der Polizei geflüchtet Das schwarze Auto fiel einer Streife kurz nach 14 Uhr in der Straße „Auf dem Sand“ auf. Bei einer Überprüfung der angebrachten Kennzeichen stellten die Beamten fest, dass diese für ein anderes Fahrzeug ausgegeben und als gestohlen gemeldet waren. Als dem Fahrer nun mit Blaulicht Anhaltesignal gegeben wurde, gab dieser offenbar sofort Gas. Bei seiner waghalsigen Flucht mit hoher Geschwindigkeit soll er mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Mehrere rote Ampeln soll der Mann missachtet haben. Beim Wechsel der Spuren hat der Wagen des Mannes laut Polizei mehrere Fahrzeuge gestreift. Die Beamten verloren das Auto zunächst aus den Augen und fanden es wieder vor einem Schulkomplex im Stadtteil Vogelstang. Vom Fahrer fehlte jede Spur.